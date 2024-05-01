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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الفيوم: انتهاء الأعمال الإنشائية لـ40 مجمعًا بقرى إطسا ويوسف الصديق ضمن "حياة كريمة"

الفيوم
الفيوم
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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمجمعات الخدمية والزراعية التى تم الانتهاء منها، وبدأ تشغيلها بعدد ١٢ مجمعا، لتقديم الخدمات للمواطنين بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية  لـ40 مشروعاً جديداً بالقطاع الخدمي والزراعي، بنطاق قرى المركزين، شملت إنشاء 20 مجمعاً خدميا، ومثلها زراعيا، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل المجمعات تباعاً بعد فرشها.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمعات الخدمية والزراعية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 12 مجمعاً خدمياً ومثلها مجمعات زراعية بقري مركز إطسا، وهي الغرق، وشدموه، وأبوجندير، وجردو، وقلهانة، وقصر الباسل، ومنية الحيط، والحجر، وتطون، ومطول، وأبوصير، وقلمشاة، مشيراً إلى أن المجمع الخدمي بقرية قلهانة قد تم تشغيله بالفعل، وتم فرش العديد من المجمعات الخدمية لدخولها الخدمة تباعاً، وجار العمل على قدم وساق للانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى إطسا في أقرب وقت.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء 8 مجمعات خدمية، ومثلها مجمعات زراعية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وهي الحامولي، والريان، وكحك، والمشرك، والشواشنة، وقارون، والنزلة، وقصر الجبالي، مشيراً إلى أن جميع المجمعات الخدمية تم فرشها وتم تشغيلها بكامل طاقتها، بجانب تشغيل المجمعات الزراعية بقرى الريان، وقصر الجبالي، والشواشنة الخدمة بالفعل، وجار العمل على دخول باقي المجمعات الزراعية بقرى يوسف الصديق الخدمة.

وأكد محافظ الفيوم، أن المشروعات الخدمية والزراعية الجديدة، تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على أهالي هذه القرى في الحصول على الخدمات، فضلاً عن توفير مشروعات تنموية تساعدهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

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