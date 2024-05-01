وكيل الأوقاف بالفيوم يتابع لجان امتحانات المتقدمين للحصول على كارنيه محفظ معتمد

انطلقت اليوم الأربعاء، لجان الاختبارات التحريرية للمتقدمين للحصول على كارنيه محفظ معتمد، وقد تابع هذه اللجان الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم .

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات تتم في جو يسوده الهدوء التام والشفافية المطلقة، سائلا الله "عز وجل" التوفيق والسداد للجميع.

كانت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، قد انتهت من توزيع عدد 50 ألف كيلو لحوم و25 ألف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

وقال عبدالوهاب إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الفيوم بالمجان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين اغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

وأوضح أن الكراتين تم توزيعها على الأهالى، والأسر الأكثر احتياجا من الارامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة الفيوم وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

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