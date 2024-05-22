غرفة الفنادق تنتخب عضوا بمجلس الإدارة

انطلقت ظهر اليوم الأربعاء، انتخابات مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال، على هامش الجمعية العمومية التي تجرى أعمالها بأحد فنادق القاهرة، وتشهد انتخاب مجلس الإدارة ومندوبي الغرفة بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.

وتجرى الانتخابات بحضور محمد حجاج مدير عام التفتيش على الفنادق والمنتجعات السياحية بوزارة السياحة والآثار، ومحمد عامر مدير عام الإدارة المركزية بوزارة السياحية، ومن المقرر أن يتم انتخاب عضو واحد جديد بمجلس الإدارة عن فئة "فنادق محافظات أخرى"، ويتنافس عليه مرشحان هما صابر عبد الوارث وأشرف ميشيل.

فيما فاز بالتزكية كل من: محمد ايوب على مقعد الفنادق العائمة، وماجد انطوان على مقعد دون الأربع نجوم محافظات أخرى، وبيتر ناثان على مقعد ٤ و٥ نجوم لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد الشاعر على مقعد ٤ و٥ نجوم عن محافظة البحر الأحمر، وانطوان غزال على مقعد فنادق دون ٤ نجوم لمحافظات أخرى، كما فاز أدهم جرانة عن فنادق البحر الأحمر فئة دون ٤ نجوم.

ومن المقرر أن يتنافس ١٠ مرشحين بينهم إيهاب عبد العال وحبيبة الشاعر، على ٥٠ مقعدا لتمثيل الغرفة في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.