حبس تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية بالبحيرة

قرر المستشار محمد رضوان، مدير النيابة العامة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار حسام أبو شليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

أحداث الواقعة

وكان اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بقيام عنصرين إجراميين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية مُتخذان من دائرة مركز شرطة شبراخيت مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعلى الفور وعقب استئذان النيابة العامة بمركز شرطة شبراخيت تمكن ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تم استهدافهما وتم ضبطهما وبحوزتهما "بندقية آلية - طبنجة - 22 فرد محلى، وكذا عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما لها بغرض الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مزارعون يقتلون جارهم جراء خلافات على الأراضي

وعلي جانب آخر، شهدت قرية كفر الشيخ التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم حادثة مؤسفة إثر قيام مجموعة من المزارعين، بالتعدى على جارهم بالشوم، والعصا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لخلافات علي حد فاصل بالأراضي الزراعية.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كفر الشيخ التابعة لدائرة المركز، ونتج عنه مصرع شخص وإصابة آخرين، وذلك على خلفية حدوث مشاجرة بينهما على حد فاصل، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

خلافات علي حد فاصل تنهي حياة مزارع

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات برئاسة الرائد على شاكر رئيس مباحث المركز والنقباء زياد شعبان، محمود السيد معاوني المباحث، لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بالعصا والشوم، بين "محمود ر ع، حمدى ر ع، كريم ف ف" طرف اول، و " جمال ال ص، صلاح ا ي، وجيهه ص ا، وآخرين " طرف ثانى نتج عنه مصرع، " ح رع" متأثر بإصابته فى الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما على حد فاصل بين الأراضي الزراعية المملوكة لهما وتم ضبط الطرفين.