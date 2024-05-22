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الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الغرف السياحية: عمومية الفنادق انطلقت في موعدها بحضور رئيس الاتحاد

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
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بدأت فى تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى من أعضاءها وبحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية وأعضاء لجنة تسيير الغرفة برئاسة علاء عاقل ومسئولى وزارة السياحة.

وعرض رئيس الغرفة، تقرير مجلس الإدارة عن ما تم خلال فترة رئاسته وكذا تم عرض الميزانية والمركز المالي عن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024 والذي اعتمدته الجمعية العمومية.

 وتقدم علاء عاقل بالشكر لوزير السياحة أحمد عيسى ونائب الوزير ووزارة الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية والفنادق والقرى السياحية والفريق المعاون له، كما خص بالشكر أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية على جهوده وما قدمه من مساندة للقطاع الفندقي والتعاون المثمر بين الإتحاد والغرفة 

وقد أعلن رئيس الغرفة فى نهاية الجمعية عن فوز: محمد أيوب – بيتر ناثان – ماجد أنطوان – جيفارا الجافى – أنطون غزال – جودة الشاعر – أدهم زهير جرانه، وذلك قبل بدء العملية الإنتخابية على مقعد 1 ومندوبى الغرفة لدى الاتحاد. 

الجمعية العمومية الاتحاد المصري للغرف السياحية السياحة أحمد عيسى الداخلية