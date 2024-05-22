مانشستر سيتى لم يكتف بلقب البريميرليج.. تعرف على الحصاد

أستحوذ فريق مانشستر سيتى، على جوائز الدورى الإنجليزى، بداية من الظفر باللقب الرابع على التوالى، والسادس فى أخر 7 مواسم، وأفضل مدرب ولاعب فى الموسم، وهداف البريميرليج، بعد ان ظل اللقب حائر لأخر جولة.



تأجل الأعلان عن بطل البريميرليج إلى الجولة الأخيرة، والتى لم تأتى بجديد، بعد أن تُوج مانشستر سيتى بطلاً للمرة الرابعة على التوالى والسادس فى أخر 7 مواسم، والـ 10 فى تاريخه، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الوصيف.



مانشستر سيتى بطل البريميرليج

حيث أنهى مانشستر سيتى موسمه بتصدره لترتيب جدول المسابقة، برصيد 91 نقطة، حصدها من 38 جولة، حقق الفوز خلالها فى 28 مباراة، وتعادل فى 7 وهزم فى 3 مباريات، أحرز 96 هدفا، كأقوى خط هجوم فى المسابقة، واهتزت شباكه بـ 34 هدفا.

ترتيب كبار الدورى الإنجليزى



وتنافس ارسنال مع مانشستر سيتى على لقب البريميرليج، بعد خروج ليفربول من المنافسة بسبب النتائج المتذبذبه التى حدثت فى الجولات الأخيرة مما أبعدته عن اللقب، بينما صارع نيوكاسيل نظيره تشيلسى على المشاركة فى دورى المؤتمر الأوروبى، وكذلك تشيلسى صارع توتنهام على التواجد فى بطولة الدورى الأوروبى.

وجاء ترتيب الأبطال والمشاركين فى الدوريات الأوروبية، والهابطين كالتالى:

البطل مانشستر سيتى برصيد 91 نقطة، وأرسنال فى الوصافة بـ 89 نقطة، وليفربول ثالثًا بـ 82 نقطة، واستون فيلا بـ 68 نقطة، ليعلنو عن تواجدهم فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أوروبا.

كما احتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 66 نقطة، ليعلن عن مشاركته فى بطولة الدورى الأوروبى، بينما ضمن تشيلسى المشاركة فى دورى المؤتمر الأوروبى بعد احتلاله المركز السادس برصيد 63 نقطة.

الفرق الهابطة



بينما ودع البريميرليج ثلاثة فرق لوتون تاون، بيرنلى، شيفيلد يونايتد، ليهبطو لدورى الدرجة الأولى.

أفضل مدرب



وحصل بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للموسم المنتهى.

وهذه المرة هي الخامسة التي يفوز بها جوارديولا بالجائزة، بعدما سبق أن فاز بها في مواسم 2017/18، 2018/19، 2020/21، و2022/23.

أفضل لاعب

كما حصد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب فى البريميرليج هذا الموسم.

وسجل فودين 17 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد أن قدم أداء مميزا مع مانشستر سيتي طوال الموسم المنقضي.



الهداف

ولم يكتفى لاعبو مانشستر سيتى حصد اللقب وأفضل لاعب فقط، بل كان النرويجى إيرلنج هالاند حاضر فى الصورة بعد أن سيطر على قمة التهديف فى الدورى الإنجليزى.

حيث توج النرويجى إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتى، بجائزة هداف البريميرليج فى الموسم المنتهى برصيد 27 هدف، للموسم الثانى على التوالى، بفارق 5 أهداف عن كول بالمير لاعب تشيلسى.