إصابة طالبين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة بالفيوم

أصيب طالبان بجروح إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين بمحافظة الفيوم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور شرطة الفيوم يفيد تلقيه إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طلاب أمام مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية، الزخرفية بنين، ووجود مصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين قيام "ع . ك " 18 سنة طالب بمدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الزخرفية بنين، بطعن كل من "م .م" 18 سنة، و " ك. ط 16سنه طالبين بالصف الأول الصناعي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم ضبط الطالب المتهم وضبط السلاح المستخدم "كاتر"، وتحرر محضراً بالواقعة، وجار معرفة الملابسات، والعرض على الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.