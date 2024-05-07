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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل زراعة الفيوم يتفقد الإدارة الزراعية والتعاونية بمركز طامية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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أجرى المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أولى جولاته التفقدية بإدارة التعاون الزراعي والإدارة الزراعية بمركز طامية، اليوم  الثلاثاء. 

وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة الإدارتين للتعارف عليهم وللأطمئنان علي سير العمل، ومناقشة أبرز النقاط الهلمة في الإدارة، وأهمية العمل، والأمانه فيه، ووضع آلية  للعمل ومعرفة المعوقات، التي تواجههم ووضع حلول لها سريعه.

يذكر انه كان في استقبال وكيل الوزارة، مدير الإدارة المهندس نصر شعبان، والمهندس أحمد حامد، مدير إدارة التعاون،  وموظفين الإدارة، حيث رحبوا بـ"أبو طالب"، كما ناقش عدة موضوعات في إطار العمل والخدمات المقدمة.

ومرّ وكيل زراعة الفيوم علي المكاتب بالإدارة الزراعيه لتفقد حركة سير العمل.

 

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وكيل زراعة الفيوم جولة بالإدارة الزراعية والتعاونية بمركز طامية الفيوم المهندس ناصر ابو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الإدارة الزراعية بمركز طامية زراعة الفيوم