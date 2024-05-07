وكيل زراعة الفيوم يتفقد الإدارة الزراعية والتعاونية بمركز طامية

أجرى المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أولى جولاته التفقدية بإدارة التعاون الزراعي والإدارة الزراعية بمركز طامية، اليوم الثلاثاء.

وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة الإدارتين للتعارف عليهم وللأطمئنان علي سير العمل، ومناقشة أبرز النقاط الهلمة في الإدارة، وأهمية العمل، والأمانه فيه، ووضع آلية للعمل ومعرفة المعوقات، التي تواجههم ووضع حلول لها سريعه.

يذكر انه كان في استقبال وكيل الوزارة، مدير الإدارة المهندس نصر شعبان، والمهندس أحمد حامد، مدير إدارة التعاون، وموظفين الإدارة، حيث رحبوا بـ"أبو طالب"، كما ناقش عدة موضوعات في إطار العمل والخدمات المقدمة.

ومرّ وكيل زراعة الفيوم علي المكاتب بالإدارة الزراعيه لتفقد حركة سير العمل.

inbound6115203487463276531

inbound2669783643457683122

inbound6226484971515669965

inbound7502450175164956155

inbound7221872109372581884