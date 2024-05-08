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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 3 في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة وقعت بين عائلتين، بقرية بني صالح بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية بني صالح بمركز الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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