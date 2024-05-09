ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الموت يفجع الفنانة يسرا اللوزي

والدة الفنانة يسرا
والدة الفنانة يسرا اللوزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفيت اليوم الخميس، سوسن مارديني، زوجة المخرج محمود اللوزي ووالدة الفنانة يسرا اللوزي، وسيشيع جثمانها غدا الجمعة من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة، وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبلين.

وكتب الشاعر أحمد حداد عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "طنط سوسن مارديني سابتنا .. كانت ست جميلة ورقيقة .. دخلت بيتهم كذا مرة .. اخر مرة شكرتني على ديوان "استراتيجية القهوة" وع القصيدة اللي عن زوجها الصديق والأستاذ الفنان محمود اللوزي الله يرحمه .. هي دلوقتي راحتله بعد فراق ٣ سنين ... خالص عزائي لابنتها صديقتي العزيزة الفنانة يسرا اللوزي .. وللمخرج أحمد اللوزي وعائلة المخرج الصديق خيري بشارة".

ونعى المخرج خيري بشارة، والدة الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابه بموقع فيسبوك: “أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية… وارفض تصديقه… أرقدي في سلام ايتها السيدة الفاضلة النبيلة… الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني”.

سوسن مارديني محمود اللوزي والدة الفنانة يسرا اللوزي