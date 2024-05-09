الموت يفجع الفنانة يسرا اللوزي

توفيت اليوم الخميس، سوسن مارديني، زوجة المخرج محمود اللوزي ووالدة الفنانة يسرا اللوزي، وسيشيع جثمانها غدا الجمعة من مستشفى الأنجلو بالزمالك، وتقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة، وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبلين.

وكتب الشاعر أحمد حداد عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "طنط سوسن مارديني سابتنا .. كانت ست جميلة ورقيقة .. دخلت بيتهم كذا مرة .. اخر مرة شكرتني على ديوان "استراتيجية القهوة" وع القصيدة اللي عن زوجها الصديق والأستاذ الفنان محمود اللوزي الله يرحمه .. هي دلوقتي راحتله بعد فراق ٣ سنين ... خالص عزائي لابنتها صديقتي العزيزة الفنانة يسرا اللوزي .. وللمخرج أحمد اللوزي وعائلة المخرج الصديق خيري بشارة".

ونعى المخرج خيري بشارة، والدة الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابه بموقع فيسبوك: “أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية… وارفض تصديقه… أرقدي في سلام ايتها السيدة الفاضلة النبيلة… الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني”.