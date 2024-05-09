بطولة العالم للإسكواش.. أمينة الريحانى تتأهل للدور الثاني

حققت المصرية أمينة الريحانى، المشاركة بالوايلد كارد، أولى انتصارتها فى مشوارها مع بطولة العالم لسيدات للأسكواش فى دوره الأول، على لاعبة الإنجليزية المخضرمة ميلي توملينسون بنتيجة 3-1.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-13 ، 11-7 ، 11-8 ، 11-7 .

بهذا الفوز تأهلت أمينة الريحانى إلى الدور الثانى فى بطولة العالم لسيدات الأسكواش .

وتستضيف مصر البطولة العالمية للأسكواش خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الحالي، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشارك مصر في البطولة بفريق مكون من 20 لاعبة، على النحو التالي:

نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب، روان العربي، سلمي هاني، امينة عرفي، ندى عباس، فيروز ابو الخير، هانا رمضان، زينة مكاوي، مريم متولي، هانا معتز، نادين شاهين، سناء ابراهيم، ملك خفاجي، سلمى الطيب، نور ابو المكارم، كنزي ايمن، هايا علي، منه حامد، ناردين جاراس، أمينة الريحاني.