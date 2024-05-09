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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على شقيقتين بتهمة اقتحام كمين أمني في حالة سكر والتعدي علي ضباط شرطة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاتين شقيقتين المتهمتان باقتحام كمين أمني بسيارة ملاكي في حالة سكر والتعدي بالسب والقذف على قوة الكمين بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قول أمني متمركز بأحد المناطق بدائرة القسم، يفيد باقتحام سيارة ملاكي قيادة فتاتين شقيقتين الكمين في حالة سكر وبحوزتهما زجاجة خمور وتعديتا بالسب والقذف على قوة الكمين وحاولتا الهروب بالسيارة وأمكن ضطبهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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