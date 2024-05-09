بطولة العالم للإسكواش.. هنا رمضان تتأهل للدور الثاني

تأهلت المصرية هنا رمضان، إلى الدور الثانى لبطولة العالم لسيدات الإسكواش، بعد الفوز على الأسترالية أليكس هايدون بنتيجة 3-0 .



وجاءت نتيجة الأشواط ، كالتالى:



11-6 ، 12-10 ، 11-5 .



بهذا الفوز تأهلت هنا رمضان إلى الدور الثانى من بطولة العالم لسيدات الأسكواش التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الحالي، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتشارك مصر في البطولة بفريق مكون من 20 لاعبة، على النحو التالي:

نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب، روان العربي، سلمي هاني، امينة عرفي، ندى عباس، فيروز ابو الخير، هانا رمضان، زينة مكاوي، مريم متولي، هانا معتز، نادين شاهين، سناء ابراهيم، ملك خفاجي، سلمى الطيب، نور ابو المكارم، كنزي ايمن، هايا علي، منه حامد، ناردين جاراس، أمينة الريحاني.