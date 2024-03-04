تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لمدة 10 ساعات بمركز ومدينة الصف

أعلنت محافظة الجيزة، انه نظرًا لحدوث تسرب في الخط قطر ٦٠٠مم المغذي لقرى( الحلف الشرقي وكفر حلاوة وعرب منشأة سليمان ) بمركز ومدينة الصف، الامر الذي يستلزم معه قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءا من الساعة العاشرة مساءا يوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٤ الي الساعة الثامنة صباحًا يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٣ / ٢٠٢٤ عن القري المشار إليها.

وكلف" محافظ الجيزة " رئيس مركز الصف بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات. وتشير محافظة الجيزة الى ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.