عدد الكتاب المسجونين على مستوى العالم لعام 2023 يسجل رقما قياسيا

في اتجاه مثير للقلق حدده مؤشر حرية الكتابة السنوي الذي تصدره PEN America، وصل عدد الكتاب المسجونين على مستوى العالم إلى مستوى قياسي عام 2023، مع ظهور الصين باعتبارها السجان الرئيسي للكتاب، حيث تجاوزت 100 حالة سجن لأول مرة.

يسلط المؤشر، الذي أصدرته مجموعة بين أمريكا، الضوء على تصاعد صارخ في التهديدات ضد الكتاب، مما يشير إلى اتجاه مثير للقلق خلال السنوات الخمس الماضية.

تكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن 339 كاتبًا سُجنوا عام 2023، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ بداية المؤشر. تشمل هذه الزيادة المثيرة للقلق في اعتقالات الكتاب كتاب الأدب والشعراء والمعلقين على الإنترنت وكتاب الرأي.

يتجلى الدور الذي تلعبه الصين باعتبارها السجان الأول للكتاب في سجن 107 شخص، بما في ذلك 50 معلقًا على الإنترنت يعبرون عن وجهات نظر مؤيدة للديمقراطية. أدى تنفيذ قانون الأمن القومي لعام 2020 في هونغ كونغ إلى مزيد من خنق المعارضة، مما أدى إلى محاكمة وسجن الكتاب الذين يدافعون عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وتحظى إيران أيضًا بالاهتمام بسبب حملتها المستمرة على الكتاب، حيث تم اعتقال 13 كتابًا في عام 2023، استهدفت بشكل خاص النساء اللاتي يدافعن عن قوانين الحجاب الإلزامية. وتحتل فيتنام المرتبة الثالثة في المؤشر، حيث تسجن 19 كاتبًا، مما يعكس نمطًا عالميًا مثيرًا للقلق من قمع حرية التعبير.

ومما يثير القلق بشكل خاص الزيادة الملحوظة في عدد الصحفيات المسجونات، حيث ارتفع عددهن من 35 إلى 51، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجهها النساء المدافعات عن التغيير الاجتماعي والسياسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع عدد المعلقين المسجونين على الإنترنت، والذي وصل إلى 180 من 80، يسلط الضوء على تخوف الحكومات من المعارضة التي يتم التعبير عنها من خلال المنصات الرقمية.

تؤكد السيدة كارين كارليكار، مديرة الكتاب المعرضين للخطر في PEN America، على الدور المحوري للتعبير عبر الإنترنت في تحدي الأنظمة، مشيرة إلى تأثيره المباشر وانتشاره العالمي. يعد الإنترنت بمثابة مساحة حيوية للأصوات المعارضة، مما يشكل تهديدًا للحكومات المعتادة على السيطرة على السرد.

ويسلط المؤشر الضوء أيضًا على الآثار الأوسع لسجن الكتّاب، مشددًا على التأثير المروع على الخطاب المجتمعي والرقابة الذاتية. وتؤكد السيدة كارليكار على العواقب بعيدة المدى لإسكات الأصوات المعارضة، مشددة على التأثير الضار على حرية التعبير والحوار المفتوح.