بايدن يلغي 7.7 مليار دولار إضافية من ديون الطلبة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الأربعاء/، عن إعفاء إضافي بقيمة 7.7 مليار دولار من ديون الطلبة الفيدرالية؛ ليستفيد منها ما يقرب من 160 ألف مقترِض؛ ما تمثل أحدث شريحة من إلغاء ديون الطلاب بإجمالي نحو 167 مليار دولار.

وقال بايدن - في بيان أوردته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - "لن أتوقف عن العمل على إلغاء ديون الطلاب بغض النظر عن عدد المرات التي حاول فيها المسئولون الجمهوريون المنتخبون إيقافنا".

وذكرت وزارة التعليم الأمريكية أن إعلان /الأربعاء/، يستفيد منه أولئك الذين يتلقون إعفاء من قرض الخدمة العامة، والذين اشتركوا في خطة الادخار على خطة تعليمية قيمة للإدارة وأولئك الذين يتلقون إعفاء على السداد على أساس الدخل نتيجة للإصلاحات التي أجراها الإدارة الأمريكية.

بدوره، قال وزير التعليم الأمريكي ميجيل كاردونا - في بيان - "لا تزال إدارة بايدن، مثابرة بشأن جهودنا لتخفيف عبء ديون الطلاب عن ملايين آخرين في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "واحد من كل 10 مقترضين من قروض الطلاب الفيدرالية تمت الموافقة عليهم لتخفيف عبء الديون؛ ما يعني أن واحدا من كل 10 مقترضين لديه الآن مساحة للتنفس المالي وتم رفع العبء".

وكانت المحكمة العليا قد ألغت برنامج بايدن الأولى للإعفاء من القروض الطلابية في يونيو الماضي؛ ما أدى إلى إبطال برنامج يهدف إلى تقديم ما يصل إلى 20 ألف دولار من الإعفاء لكل شخص من ملايين المقترضين الذين يعانون من الديون المستحقة في أعقاب جائحة كورونا.

ومع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل؛ تحرص إدارة بايدن على التسويق لسياسة الإعفاء من الديون الطلابية، بوصفها أحد أهم الوعود الانتخابية التي قطعها بايدن خلال الاقتراع الرئاسي الماضي.

