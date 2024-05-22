الشهادة الإعدادية 2024.. وكيل تعليم بني سويف يطمئن أولياء أمور بشأن امتحان الجبر

أفاد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف هاني عنتر خلال تواصله مع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، بإنه تم اتخاذ ما يلزم حيال استفسارات أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية بشأن بعض الأسئلة في مادة الجبر التي أجري فيها الامتحان اليوم الأربعاء.

وطمأن وكيل الوزارة أولياء الأمور والطلاب أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمصلحة الطلاب أثناء تقدير الدرجات، مؤكدا أنه تم عقد اجتماع مع واضعي امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام وسيد مرعي موجه عام الرياضيات ولجنة وضع امتحان الجبر لمراجعة كافة أسئلة الامتحان مرة أخرى وكافة النقاط التي حولها استفسارات، وأنها طبقا لتعليمات وضوابط وزارة التعليم .

وبدء 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول الامتحانات:

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.