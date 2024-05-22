خلافات على الهواء مباشرة| بعد جوري بكر.. جوازات فنية انتهت بـ«شرشحة»

أثارت الفنانة جوري بكر ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مما جعلها حديث الساعة بعد إعلانها خبر انفصالها عن زوجها بعد قصة حب بينهما دامت سنوات وتصدرت محركات البحث في جوجل وقد شهدت الساحة الفنية علي مدار تاريخها عددا من حالات الزواجات الفنية التي انتهت بشرشحة وترصد “البوابة نيوز” في هذا التقرير أبرز وأحدث هولاء الزيجات :

جوري بكر

تصدرت النجمة جوري بكر منذ أمس محركات البحث في جوجل بعد إعلانها قرار انفصالها رسمياً مما تسبب في صدمة لعشاقها ومحبيها بسبب ما كتبته بكر علي حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "الحمدلله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

حسن شاكوش وريم طارق

أثارت قضية مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، جدلاً كبيرا بعد انفصالهما حيث اتهمته زوجته في محضر رسمي بطردها من المنزل والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها ووصل أمانة بديل مؤخر صداق وتعديه عليها بالضرب والأمر لم ينته و ما زل بينهما في ساحات القضاء.

سمية الخشاب وأحمد سعد

قالت النجمة سمية الخشاب إن الانفصال لم يكن قراراً سريعاً أو متهوراً، بل على العكس، فقد كنت أرغب في الانفصال الرسمي عن أحمد سعد منذ شهور، لكن في كل مرة كنت أتراجع بسبب وعكة صحية سببها لي وهي فقداني للطحال بسبب ضربه المبرح لي ، إلى أن قررت أخيراً رفع دعوى خلع للضرر من أحمد سعد، ولن أعود أبداً عن قراري هذا.

وأضافت: «أسباب الانفصال كثيرة، لكن يكفي القول إن حياتي العملية توقفت بسببه، فقد تنازلت عن عروض فنية كثيرة من أجل التفرّغ له ولحياتي الزوجية، ولم يقدر في النهاية ذلك بل تسبب في أزمة نفسية وصحية لي .

والد حسام حبيب وشيرين

فقد دخل المطرب حسام حبيب في خلاف كبير مع والده بعد تسريب تسجيل صوتي للأخير يهاجم فيه زوجة ابنه المطربة شيرين عبدالوهاب.

بداية الأزمة كانت من خلال تسريب تسجيل صوتي لحسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب يتحدث فيه عن خطة ابنه حسام حبيب للزواج سراً على الفنانة شيرين عبدالوهاب من أجل الإنجاب، ويكشف عن استيلاء ابنه على أموالها، وتحكمه في كل حساباتها المصرفية، مؤكداً أن شيرين شخصية ملولة، وتطلب منه الطلاق باستمرار.

فقام حبيب بالهجوم علي والده مؤكداً أنه تأذى من والده كثيراً، وطالبه بعدم التدخل في خصوصياته، وإلا سيكون له رد فعل آخر.

أما شيرين نفسها فحرصت على التأكيد أن علاقتها بزوجها لم تتأثر بتلك التسريبات، إذ قالت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديو قامت ببثه: "حسام جوزي اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه". وأضافت: "هو لا يستحق من الجميع كمية القسوة دي لأنكوا ما تعرفهوش كويس، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار، أعاد لي الثقة، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة".

واختتمت شيرين عبدالوهاب منشورها بالقول: "حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي، لما اتجوزني لم يستفد مني بأي شيء، ولا توجد توكيلات باسم زوجي حسام حبيب، والأمور البنكية الخاصة بي ليست معه، لأن أنا كلي بتاعته وملكه".

وبعد هذا الأمر لم تظل علاقة عبد الوهاب بحبيب علي ما يرام بل تدهورت كثيرا وأدت بها إلي تواجدهم في ساحة القضاء والانفصال وفضح ما بينهما عبر القنوات الفضائية وغيرهما من الفنانين الذين لم يكلل زواجهم إلا بالفضائح.