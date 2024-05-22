الزمالك يكشف عن موعد صرف مكافأت الكونفدرالية

كشف نادى الزمالك، عن الموعد الذى سيتسلم فيه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، مكافأة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربى.

وأعلن حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، انه سيتم منح لاعبى الزمالك، اليوم بمقر النادى، مكافأة التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وابدى المندوه سعادته لما بذلوه لاعبى الفريق من جهد خلال البطولة، وكانوا على قدر المسئولية ونجحوا في إسعاد الجماهير البيضاء فى شى أنحاء الوطن العربى.

كما أكد المندوه على استعدادات إدارة النادى في الفترة الجارية، لإنهاء أزمة إيقاف القيد حتى يتسنى له إبرام صفقات خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف المندوه عن أهمية حصد البطولات فى الفترة الحالية، وذلك من أجل إيجاد موارد دخل لتغطية حجم الإنفاق، والعائد وراء الفوز بالكونفدرالية سيغطي جزء من الغرامة.