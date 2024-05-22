"بنقدر ظروفك" فيلم الفيشاوى الجديد للمنافسة فى الموسم السينمائى

يشارك الفنان أحمد الفيشاوي فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "بنقدر ظروفك"، والذى يشارك فى المنافسات السينمائية بدور العرض السينمائى بمصر.

تفاصيل وأبطال العمل

تدور أحداث الفيلم حول طرح فلسفي عن قضية هل ينجح الحب تحت أى ظروف، أم لابد من توافر مناخ ملائم لنجاحه، وذلك من خلال قصة حب فى طبقة شعبية فقيرة، تعاني الكثير من الضغوط للدرجة التى يشتري بها أهلها كل احتياجاتهم بمعيار صغير جداً.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، طاهر أبو ليلة، والإخراج أيمن مكرم.

يشار إلى أن الفنان أحمد الفيشاوى قد شارك فى المواسم السينمائية الماضية بعدد من الأفلام، أبرزها فيلم "الدعوة عامة، أشباح أوروبا، رهبة، عادل مش عادل".

من جانبه أكد الفيشاوى، أنه يركز حالياً فى الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، وأنه ينوى المشاركة فى المواسم السينمائية وأكثر من عمل خلال العام الواحد.

واعتذر الفنان أحمد الفيشاوى عن المشاركة فى الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني، والسبب المعلن هو إنشغال الفيشاوى بعدد من الأفلام السينمائية.