الأحد.. مكتب تأهيل من التضامن لـ«ذوي الإعاقة» بنقابة الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين، استضافة مكتب تأهيل لـ«ذوي الإعاقة» بمقر النقابة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، اعتبارًا من الأحد المقبل 26 مايو 2024 لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، وذلك تحت رعاية الدكتورة «نيفين القباج» وزيرة التضامن الاجتماعي.



وأكد «خالد البلشي» نقيب الصحفيين، أن مكتب التأهيل يأتي في إطار اهتمام النقابة برعاية الصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة، وحل كافة المشكلات التي تواجههم في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأشار «البلشي» إلى أن موظفي وزارة التضامن سيتواجدون في النقابة من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وسيعمل المكتب بالنقابة يوم الأحد من كل أسبوع حتى يتم الانتهاء من كافة ملفات الصحفيين وأسرهم، وفق قاعدة البيانات التي أنشأتها النقابة لذوي الإعاقة.



ووجه «البلشي» الشكر لوزيرة التضامن على تعاونها المثمر والمستمر والدعم الدائم للصحفيين والنقابة في الملفات والأنشطة المختلفة.