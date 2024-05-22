اختفاء المضاربات على الذهب في مصر يدعم استقرار الأسعار

تشهد أسعار الذهب في مصر استقرارا بالأسواق بفعل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تذبذب سعر الذهب العالمي بشكل يميل إلى التراجع قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي اليوم.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3170 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3165 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3175 جنيه للجرام.

الفترة الأخيرة تشهد ارتباط كبير بيع سعر الذهب المحلي والسعر العالمي وذلك في ظل استقرار عوامل التسعير الأخرى مثل الطلب وتسعير الذهب بالدولار في السوق الرسمي، أيضا اختفاء المضاربات على أسعار الذهب حققت استقرار كبير في حركة سعر الذهب في السوق.

وبشكل عام يشهد الطلب على الذهب تراجع خلال الفترة الحالية خاصة الطلب على الاستثمار في الذهب والذي يظهر بوضوح في تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ليصبح الطلب حالياً متركز على المشغولات الذهبية.

الطلب على المشغولات الذهبية يشهد تذبذب بسبب طبيعته الموسمية ونتيجة لهذا فإن ضعف الطلب المحلي على الذهب دفع التجار إلى التركيز أكثر على عمليات التصدير في محاولة لتعويض ضعف المبيعات المحلية.

هذا وقد قام البنك المركزي المصري بسحب فائض من السيولة النقدية لدى 31 بنك هذا الأسبوع بقيمة تصل إلى 872.55 مليار جنيه بعائد 27.75%، في العطاء الخامس للسوق المفتوح منذ تعديل آلية قبول عطاءات البنوك.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة. حيث يحاول البنك المركزي التركيز حالياً على خفض معدلات التضخم وهو ما تحقق بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل عمليات تصحيح طفيفة لسعر الذهب بعد تسجيله قمة تاريخية مطلع هذا الأسبوع، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لمعرفة آراء أعضاء البنك في مستقبل أسعار الفائدة في ظل معدلات التضخم الحالية.

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب يميل إلى الهبوط متأثراً بتحركات سعر أونصة الذهب العالمي، بينما شهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استقرار ليتوقف عن التراجع الأمر الذي أعطى زاد من تأثر سعر الذهب المحلي بتحركات السعر العالمي.

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب حول المستوى 2417 دولار للأونصة، مع استمرار ميل التداولات إلى الهبوط منذ تسجيل قمة تاريخية عند 2450 دولار للأونصة، وقد يستمر هذا التراجع إلى المستوى 2400 دولار للأونصة بهدف جمع الزخم الكافي لعودة السعر إلى الصعود واستهداف قمته السعرية الأخيرة.

أما عن السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلى عيار 21 في التداول تحت المستوى 3200 جنيه للجرام منذ جلسة الأمس، وذلك في ظل تراجع السعر العالمي بشكل محدود وقد سجل الذهب أدنى مستوى حالياً عند 3165 دولار للأونصة ليستمر في التذبذب حول هذه المستويات.