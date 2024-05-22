أمن الجيزة يفحص فيديو تعرض الفنانة هلا السعيد للتحرش من قبل سائق أوبر

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل تداول مقطع فيديو تظهر خلاله الفنانة هلا السعيد تفيد بتعرضها للتحرش من سائق تابع لسيارة توصيل شهيرة بطريق الضبعة بنطاق المحافظة.

وكانت قد كشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من سائق أوبر، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا حاليًا على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السواق يوقف العربية ونزل منها وقال لى انها سخنت، وببص ورايا لقيته يفك حزام البنطلون ونزلت من العربية بسرعة، وهو قال لى متخافيش متخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية ادخل الحمام".

وتابعت السعيد: "نزلت من العربية وسيبت شنطتى والحمد لله إني كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبًا هذا ما جعل السواق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي".

هلا السعيد تعيش حالة من النشاط الفني

شاركت الفنانة هلا السعيد في مسلسل "حدوتة منسية" الذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني، مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبد الغني، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

وخاضت الفنانة هلا السعيد السباق الرمضاني بمسلسل "المداح 4" وحققت من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا مع عدد من نجوم الوسط الفني مثل؛ خالد سرحان، وفتحي عبدالوهاب، وهبة مجدي، وحنان سليمان، وصبحي خليل، وهلا السعيد، ودنيا عبدالعزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وجسدت الفنانة هلا السعيد في مسلسل "المداح" شخصية هبه التي كانت نهايتها مأسوية للغاية حيث سيطر عليها الجن في البداية وجلعها تقتل والدتها، وجعلها الجن أيضًا تقتل نفسها في المصحة النفسية.

الجدير بالذكر أنه انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث كثيرة بسبب سائقي أوبر، وتنوعت هذه الوقائع ما بين الخطف والتحرش، ومنهن من ضحت بحياتها من أجل الحفاظ على نفسها وأصبحت هذه الوقائع حديث مواقع التواصل الإجتماعي.