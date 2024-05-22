غرفة شركات السياحة تنتخب 3 أعضاء لاستكمال مجلس الإدارة

انطلقت اليوم انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ومندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، ويختار الناخبون اليوم 3 أعضاء فقط لاستكمال مجلس الإدارة بعد فوز 5 أعضاء بالتزكية، وذلك وسط حضور ضعيف للجمعية العمومية.

ويتنافس عددا من المرشحين في غرفة الشركات على مقعدين لحجم أعمال تحت 50 مليون جنيه، بينما يتنافس باسل السيسي ووليد خليل على مقعد واحد لحجم أعمال فوق 50 مليون، فيما كان قد فاز بالتزكية 5 أعضاء هم نادر عياد، شريف لطفي، كريم المنباوي، تامر الشاعر، عن مقعد حجم أعمال فوق 50 مليون سياحة مستجلبة، وفاز مهند فليفل بمقعد شركات نقل سياحي.

وعقب انتخابات اليوم، يفوز 3 أعضاء جدد ليصبح الإجمالي 8 أعضاء بمجلس الإدارة، ثم يعين وزير السياحة والآثار 4 أعضاء آخرين، وتجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل، وبحضور أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، ونادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات.