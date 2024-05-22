وفاة شقيق ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر

توفى اليوم الأربعاء محمد ياسين شقيق نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ربيع ياسين وشيعت الجنازة من مسقط رأسه في مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

واعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين نجل الكابتن ربيع ياسين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة عمه قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله عمي محمد ياسين، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في الفشن ببني سويف.

وتقدم محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية بخالص التعازي للكابتن ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وشيع أهالي مركز الفشن جةفي محافظة بني سويف اليوم الأربعاء جنازة الحاج محمد ياسين شقيق الكابتن ربيع ياسين نجم النادي الأهلي سابقًا والذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على شقيق الكابتن ربيع ياسين بمسجد الشيخ شمردل أبو علي بمدينة الفشن وسط حضور ملفت من نجوم الرياضة والتنفيذيين بالمحافظة.