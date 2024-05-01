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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سفير مصر الأسبق في إسرائيل: لست متفائلًا بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السفير عاطف سالم،
السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب
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قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن دولة الاحتلال ما زالت مختطفة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أسير اليمن المتطرف الذي يشكل معه الحكومة الإسرائيلية الحالية. 
وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن اليمين المتطرف في دولة الاحتلال سيتسمر لفترة طويلة، مشيرة إلى أن اليمن يرفض إعدد صفقة لإستعادة الرهائن، وإذا خرج اليمين من الائتلاف، فستسقط الحكومة الإسرائيلية بشكل فوري. 
ولفت إلى أن الوضع في الداخل الإسرائيلي صعب جدًا، مشيرًا إلى أن "نتنياهو" يجابه العالم كله لاقتحام رفح، رغم أن اقتحام رفح لن يحقق نصر مُؤكد في الحرب على قطاع غزة.
وأضاف، أن اقتحام رفح سيؤدي إلى سقوط الكثير من المدنيين، وهذا سيُصعد من دور إيران في المنطقة، خلاف إثارة مشكلة مع الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه ليس متفائلًا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الفترة القريبة المقبلة.
 

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