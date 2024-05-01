ألعاب الإنترنت.. مخاطرها أكثر من فوائدها على الأطفال.. أطباء نفسيون: تنتج عنها الإصابة بالإدمان الإلكتروني.. وإهمال العملية التعليمية.. ويعرضهم لخطر التعرض للمتحرشين والمفترسين

مع تزايد مخاطر ألعاب الإنترنت على الأطفال في الوقت الذي أصبحت فيه جزء لا يتجزأ من حياة الكثير من الأطفال، بات من المهم إدراك المخاطر المحتملة التي قد تُصيبهم من خلال استخدامها، ويدرك العديد من اساتذة الطب النفسي في مصر مخاطر ألعاب الإنترنت على الأطفال، خاصةً مع انتشار استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بين الأطفال في سنٍ مبكرة.

ضرورة توعية الأطفال

يؤكد الدكتور أحمد عادل أستاذ طب النفس بجامعة عين شمس لـ " البوابة نيوز ": ضرورة توعية الأطفال بمخاطر ألعاب الإنترنت، وقدم نصائحٍ للآباء حول كيفية تربية أطفالهم على استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول.

ويكمل:ان أبرز المخاطرالتى تصيب الاطفال بسبب ممارسة العاب الانترنت الإدمان،لان هذه الألعاب تصمم بعض الألعاب لخلق شعور بالإنجاز والمكافأة، مما قد يدفع الأطفال إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب دون انقطاع، واهمال واجباتهم الدراسية، وعلاقاتهم الاجتماعية، وصحتهم الجسدية والنفسية.

واردف:تربى عند الاطفال السلوك العدواني لانها تحتوي على مشاهد عنيفة قد تؤثر سلبا على سلوك الأطفال، وتحفز لديهم السلوك العدواني، وتجعلهم أكثر عرضة للتنمر أو ممارسته وكثيرا ما يكون المحتوى غير اللائق مثل العنف الجنسي، أو اللغة البذيئة، أو الأفكار المتطرفة، مما قد يُشكل خطرًا على أخلاقهم وقيمهم، فضلا عن كارثة التواصل مع الغرباء، حيث تتيح بعض الألعاب إمكانية التواصل مع لاعبين آخرين عبر الإنترنت، مما قد يعرض الأطفال لخطر التعرض للمتحرشين أو المفترسين.

واضاف: اخطر المخاطر هو الإصابة بمشاكل صحية فمن نتائج البقاء طويلا في اللعبة على النت يؤدي قضاء فترات طويلة أمام شاشات الألعاب إلى مشاكل صحية مثل ضعف البصر، وآلام الظهر، والسمنة، واضطرابات النوم والآفة الخطيرة التى اصابت المجتمع بسبب هذه الالعاب هي العزلة الاجتماعية وعدم الاهتمام بصلة الرخم التى امرنا الله بها فى كل الاديان ويقلل قضاء الأطفال وقت طويل مع العائلة والأصدقاء في العالم الحقيقي، ممّا قد يُؤدي إلى شعورهم بالعزلة والوحدة.

نصائح لحماية الأطفال من مخاطر ألعاب الإنترنت

ويقول دكتور جمال فرويز لـ "البوابة نيوز" ان وضع قواعد واضحة للعب الاطفال مثل تحديد وقتا محددا للعب، واختيار الألعاب المناسبة لعمر الطفل، والاشرف على محتوى الألعاب التي يلعبها بحرص دون توجيه مباشر يشعره بالتحكم وضرورة استمرارية التواصل مع الطفل ومناقشة طفلك في مخاطر ألعاب الإنترنت، وتشجعه على إخبارك بأي شيء يزعجه أو يقلقه أثناء اللعب،وتوفير البدائل الصحية كتشجيع طفلك على ممارسة الأنشطة الرياضية، والاختلاط بالأصدقاء، وممارسة الهوايات المفيدة ويجب استخدام أدوات الرقابة الأبوية لمنع طفلك من الوصول إلى المحتوى غير المناسب، وتحديد مدة اللعب، وبهدوء من الحكمة التواصل مع المختصين إذا لاحظت أي تغييرات سلبية في سلوك طفلك بسبب ألعاب الإنترنت، فاستشر أخصائيًا نفسيا أو تربويا.

ويلفت دكتور فرويز الى ضرورة خلق بيئة آمنة على الإنترنت من خلال تشجيعه على اللعب في أماكن عامة، مثل المكتبات، أو مراكز الشباب، بدلًا من اللعب بمفرده في غرفته والعمل الدائم على تثقيف الطفل بتعليم الطفل مهارات التفكير النقدي، وكيفية تمييز المحتوى الموثوق من غير الموثوق، وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة التي قد يواجهها على الإنترنت وبناء الثقة مع الطفل، ليشعر بالأمان لمشاركة أي شيء يزعجه أو يُقلقه معك.

المشاكل النفسية الناتجة عن ممارسة الأطفال لألعاب الإنترنت

واوضح دكتور فرويزالى: انه يمكن أن تسبب ممارسة الأطفال لألعاب الإنترنت بشكل مفرط العديد من المشاكل النفسية وتشمل بعض أبرزها:اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أظهرت الدراسات أن قضاء وقت طويل أمام شاشات الألعاب قد يؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال مثل صعوبة التركيز، والهدوء، والتحكم في الانفعالات،والاصابة بالقلق والاكتئاب والشعور بالحزن، والفراغ، واليأس، وفقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى.

وقد تؤدي ممارسة ألعاب الإنترنت بشكل مفرط إلى عزلة الطفل عن أصدقائه وعائلته وتقلل من مهاراته الاجتماعية، وتعيق تكوينه لعلاقات اجتماعية صحية وانخفاض الثقة بالنفس وغالبا ما يقارن الأطفال أنفسهم بشخصيات الألعاب، مما قد يؤدي إلى شعورهم بالدونية وانخفاض الثقة بالنفس،وعلى رأس المصائب الإدمان فتصمم بعض الألعاب لخلق شعور بالإنجاز والمكافأة، مما قد يدفع الأطفال إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب دون انقطاع مهملين واجباتهم الدراسية، وعلاقاتهم الاجتماعية، وصحتهم الجسدية والنفسية وتنامى السلوك العدواني لاحتواء بعض الألعاب على مشاهد عنيفة قد تؤثر سلبًا على سلوك الأطفال.

وتُحفز لديهم السلوك العدواني وتجعلهم أكثر عرضة للتنمر أو ممارسته وتدمر اعصابه بسبب اضطرابات النوم لقضاء فترات طويلة أمام شاشات الألعاب إلى اضطرابات النوم، واصابته بالسمنة بسبب الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الألعاب إلى قلة النشاط البدني وتناول وجبات خفيفة غير صحية، مما قد يُؤدي إلى السمن والإصابة بآلام الظهر والرأس نتيجة الجلسة الخاطئة أمام شاشات الألعاب إلى آلام الظهر والرأس.

ويختتم:تقدم ألعاب الإنترنت أيضًا فوائد جمة للأطفال، مثل تنمية مهارات التفكير، وحل المشكلات، والعمل الجماعي. لكن من المهم استخدامها بمسؤولية ووعي، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأطفال من مخاطرها.