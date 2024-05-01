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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ثلاثي الزمالك على رادار حسام حسن لمعسكر يونيو

حسام حسن
حسام حسن
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دخل  ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الظهيرين الأيسر والأيمن أحمد فتوح وعمر جابر، وصانع ألعاب الفريق ناصر ماهر، في حسابات العميد لمعسكر يونيو المقبل،  الذي يشهد مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
ومن المقرر ان يعلن حسام حسن عن قائمته خلال الايام القليلة المقبلة استعدادا للمعسكر المقبل. يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.

التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن منتخب مصر