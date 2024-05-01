أستاذ علوم سياسية: إيران استغلت أحداث غزة بصورة كبيرة بهذا الأسلوب

قال الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية، إن إيران استغلت أحداث غزة بصورة كبيرة، من خلال إعطاء مشروعية لأعمالها، وهذا الأمر واضح في عمليات الحوثي، وخطورتها على الملاحة الدولية، خلاف أن طهران استغلت هذه الأزمة في الحشد الداخلي، من خلال جذب كل ما هو غاضب مما يحدث في غزة، لصالح التعاطف مع النظام.

وتابعت "بكر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك تعاطفًا كبيرًا من الشباب في الولايات المتحدة والأوربي تجاه القضية الفلسطينة، وهذا الأمر جيد على المدى الطويل.

وشدد على ضرورة التعامل بشكل جيد مع الشباب العربي، حتى لا يستغلوا من قبل التنظيمات الإرهابية، خاصة مع حالة الغضب الموجودة بسبب الحرب على قطاع غزة.

