برقم الجلوس.. غدا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد

يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس عبر لينك متصل على الموقع الإلكتروني لمحافظة بورسعيد والذي سيعلن عنه عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد

وأدى 13 ألف و840 طالب في بورسعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيت داخل 70 لجنة امتحانية، وجرى التشديد على عدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجنة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يترقب الطلاب وأسرهم بفارغ الصبر إعلان النتائج، حيث تمثل هذه اللحظة بالنسبة لهم تتويجًا لجهودهم طوال العام الدراسي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث ستكون متاحة للطلاب بدءًا من يوم الخميس 23 مايو 2024، وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، والبوابة الإلكترونية للنتائج، وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم للامتحانات هذا العام أكثر من 2.2 مليون طالب وطالبة في جميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير الامتحانات بكل نزاهة وشفافية.

وشهدت الامتحانات هذا العام تطبيق نظام البابل شيت الإلكتروني لأول مرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة الامتحانات ومكافحة ظاهرة الغش.

وتعتبر الشهادة الإعدادية بمثابة بوابة عبور للطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، حيث يتم تصنيف الطلاب بناءً على نتائجهم في مختلف المواد الدراسية، ويتم توزيعهم على مختلف الأقسام الثانوية (عام، فني، تجاري، صناعي) حسب رغباتهم وقدراتهم.

وتتسم عملية تصحيح أوراق الإجابة هذا العام بالدقة والسرعة، حيث يتم تصحيحها إلكترونيًا من خلال مركز التحكم المركزي، وذلك لضمان سرعة إعلان النتائج.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة المزيد من التفاصيل حول آلية الاستعلام عن النتائج، ونسبة النجاح، والترتيبات الخاصة بإعادة التصحيح، وغيرها من الأمور المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

وقد أتمت الوزارة جميع مراحل تصحيح وتدقيق أوراق الامتحانات، والتي انطلقت في 16 مايو الجاري، وشهدت مشاركة أكثر من 2 مليون طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية.

وتأتي هذه النتائج وسط آمال عريضة من الطلاب وأسرهم بتحقيق نتائج مميزة، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة، وتذليل كل العقبات أمام الطلاب.