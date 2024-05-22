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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وربع نقل بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة  صباح اليوم الأربعاء  إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكى على طريق المنصورة طناح أمام قرية الشناوى التابعة لمركز المنصورة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ربع نقل على طريق المنصورة طناح أمام قرية الشناوى التابعة لمركز المنصورة ووجود مصابين .
وبانتقال  ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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