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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنصورة تحرز لقب بطل قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية

لحظة استلام فريق
لحظة استلام فريق جامعة المنصورة للجائزة
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برزت جامعة المنصورة من بين 40 جامعة مصرية مشاركة في مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية، التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية، حيث حصد فريق "Lothgha App" من الجامعة المركز الأول، ونال جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيه.

فريق "Lothgha App" يتوج بلقب المسابقة يحصد جائزة مالية قيمتها 100 ألف جنيه

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 160 فريقًا ضمت 600 طالب من مختلف الجامعات المصرية، حيث تنافسوا على تقديم أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية قابلة للتحويل إلى شركات ناشئة. وقد تميزت "Lothgha App" عن باقي الفرق بمشروعها المبتكر الذي حظي بتقدير لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين.

واختتمت فعاليات المسابقة بتأهل 6 فرق إلى المرحلة النهائية، بينما سيمثل 11 فريقًا طلابيًا في المسابقات الإقليمية، والتي تُعد المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة الدولية Hult Prize التي ستقام في لندن سبتمبر المقبل. 
وتتنافس الفرق في هذه المرحلة على جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون وخمسمائة ألف دولار لتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع.

ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة قوية على كفاءة طلاب جامعة المنصورة وإبداعهم في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وحرصهم على المساهمة في إيجاد حلول إيجابية للتحديات التي تواجه المجتمع. كما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات في دعم رواد الأعمال الشباب وتوفير البيئة المناسبة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

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