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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بنسبة نجاح 76.14 %

محافظ أسوان يعتمد
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.14 % ، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة   82 % ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة  80 % ، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى  88.8 %. 

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح ، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل القريب .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا  و120 طالبا وطالبة داخل 302 لجنة ، نجح منهم 20 ألف و 649 طالبا وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوم .

لافتاً بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فيمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط https://info.aswan.gov.eg/

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