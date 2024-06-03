لافروف يناقش التعاون الاقتصادي مع قيادة غينيا

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، التعاون الاقتصادي والعسكري الفني مع قيادة غينيا.

وقال لافروف - خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية غينيا، موريساندا كوياتي، بحسب وكالة "سبوتنك" - إنه ناقش التعاون الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا وكذلك التفاعل في مجال الطب مع وزير الخارجية، ورئيس البلاد.

وأضاف لافروف: "لم ننس التعاون العسكري الفني وتعزيز القدرات الدفاعية لغينيا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار التهديد الإرهابي المتزايد"، موضحًا أنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة التفاعل في المنصات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.

بدوره، قال وزير الخارجية الغيني إنه وكما أكد رئيس الفترة الانتقالية لغينيا، مامادي دومبويا، خلال لقائه مع لافروف، بأن بلاده "تظل صديقة لروسيا".

وشدد كوياتي، على أن غينيا، بعد تغيير السلطة في البلاد، تظل ملتزمة بالالتزامات التي تعهدت بها في العلاقات الثنائية مع روسيا، و"تكيف استمرار الاتفاقيات" مع روسيا بحيث تتوافق مع الواقع الجديد.