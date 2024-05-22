"إيني" الإيطالية تتفاوض على قرض لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في كينيا

أعلنت مجموعة "إيني" الإيطالية النفطية، أنها ستحصل على قرض بقيمة 210 ملايين دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية وصندوق المناخ الإيطالي؛ من أجل تعزيز إنتاج الوقود الحيوي في كينيا.

ومن المقرر أن تسهم مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، في هذا التمويل بنسبة 60% (135 مليون دولار) بينما سيتم الحصول على المبلغ المتبقي من قبل صندوق المناخ الإيطالي.

وبحسب مجموعة "إيني" الإيطالية، من المنتظر أن يساعد هذا الدعم المالي الشركة على زيادة إنتاج البذور الزيتية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي وتعزيز قدرتها على تحويل هذه البذور من خلال بناء مصانع جديدة.

من جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي، المدير العام لشركة "إيني": "من المنتظر أن يرتفع إنتاج البذور الزيتية من 44 ألف طن إلى 500 ألف طن سنويا".

وأضاف: "في إطار هذا الطموح نخطط لزيادة عدد المزارعين في سلسلة التوريد المحلية إلى 200 ألف مزارع خلال السنوات الخمس المقبلة"؛ بما سيسمح للمجموعة الإيطالية بشغل مكانة أفضل في سوق الوقود الحيوي المتنامي.

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود الحيوي بنسبة 20% سنويا حتى عام 2028، مدفوعا بسياسات مثل هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في استخدام الوقود الحيوي بنسبة 14% في وسائل النقل بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "إيني" الإيطالية دشنت مصنعا لاستخراج الزيوت النباتية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي في مقاطعة ماكويني الكينية عام 2022 بطاقة معالجة سنوية تبلغ 15 ألف طن من البذور الزيتية لمحاصيل الخروع وحبة الملوك وبذور القطن.

