التحقيق في تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالقليوبية

قررت مديرية التعليم في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، التحقيق في مزاعم تسريب امتحان مادة الجبر والإحصاء الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية.

جاء ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لورقة الامتحان، وذلك بعد مرور نصف ساعة تقريبا من دخول الطلاب.

ونشرت جروبات الغش صورا زعموا أنها ورقة امتحان الجبر والاحصاء كما قاموا بنشر نموزج للإجابة معها، وذلك بعد مرور وقت بسيط من بدء امتحان المادة اليوم بلجان الامتحانات بالمحافظة.

وأكدت المديرية، فى بيان لها أن الورقة المتداولة لم يتم التحقق منها لمعرفة عما إذا كانت هي نفس الورقة الامتحانية من عدمه، وقررت فتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في نشر الورقة وتداولها واتخاذ الإجراءات قانونية رادعة.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الاربعاء امتحان مادة الجبر والاحصاء لمدة ساعتين حيث يبلغ عدد الطلاب 111750 طالب وطالبة، موزعين علي 440 لجنة عامة منهم 9 لجان خاصة بطلاب الإعدادية المهنية بها 1672 طالب وطالبة الامتحان، ولجنة واحدة للمكفوفين بها 7 طلاب، و4 لجان للصم وضعاف السمع، بهم 50 طالب وطالبة.

كما يؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

