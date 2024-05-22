بدء انتخابات غرفة المطاعم السياحية بعد اكتمال النصاب القانوني

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لغرفة المطاعم والمنشآت السياحية، وبدأت إجراءات انتخاب مجلس الإدارة بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار محمود مسعد والمستشار مصطفى محمود مستشارا المحكمة الدستورية العليا، وبحضور علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المحال والمطاعم بوزارة السياحة، والدكتور أيمن الفقي ومحمد حمام أعضاء من الأمانة الفنية بقطاع الرقابة على المنشآت السياحية بالوزارة، وأحمد الناظر الأمين العام لغرفة المنشآت السياحية، وعادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة.

وتجرى الانتخابات على مقعد واحد فقط لفئة "مطاعم حلواني" ويتنافس عليه المرشحان علي منصور ويعقوب نصار، وذلك بعدما فاز 7 أعضاء بالتزكية هم: عضوان على مقاعد الخمس نجوم سامح عبد الغني وياسر التاجوري، ومثلهما على الاربع نجوم احمد فايز واشرف زيدان، واللذان فازا بمجرد انسحاب المرشح هشام وهبة عضو المجلس الأسبق، اما على مطاعم الثلاث نجوم فاز هشام عبد الله وبرجي توماسيان وعبد المنعم ربيع بالتزكية عقب انسحاب المرشحان شريف صادق ومحمد إمبابي.