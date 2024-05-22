لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال للحفاظ على النسيج المجتمعي.

وأشاد المحافظ بدور مديرية أوقاف الشرقية في إعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية ، وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

من جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف الي أنه ولأول مرة بمحافظة الشرقية وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة سوف يتم انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق يوم السبت الموافق 25 / 5/ 2024م عقب صلاة العصر مباشرة بحضور كوكبه من علماء الازهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر والائمة والوعاظ .

وأوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن مجلس الحديث سوف يتم انعقاده بحضور الدكتور أحمد محمد علي بيومي استاذ الحديث الشريف وعلومه ، وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين ، والدكتور أحمد محمد علي سالم أستاذ الحديث الشريف وعلومه، والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق والدكتور هشام منصور عبد الحي أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق والدكتور عبد الغفار عبد الستار عبد البديع أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بفاقوس ، وذلك لقراءة كتاب "الأربعين النووية" في مجلس واحد مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار، كما سيتم منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.