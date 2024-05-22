موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

تبحث الجماهير عن موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبى.

موعد مباراة الأهلي والترجى التونسى

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري ابطال أفريقيا في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخه بينما يبحث الترجي عن التتويج الخامس بدوري أبطال أفريقيا.

وأصبح نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي والترجي

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء وستذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي على قناة bieN Sports 6

حكم مباراة الأهلي والترجي

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ليكون حكما لمواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم على استاد القاهرة الدولي.

وجاء على تقنية الفيديو الجزائري لحلو بن براهيم ويعاونه الغاني دانيال لاريا نيي آي والسوداني محمد عبدالله إبراهيم.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

سبق أن تقابل الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي باللقب بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في ملعب رادس بنتيجة 0-3.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

يتطلع الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى تاريخه، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.