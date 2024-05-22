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الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأربعاء 22 مايو 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء  ، بنحو 5 جنيهات، مقارنة بسعر إغلاق تعاملات مساء أمس .
وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2110 جنيها للجرام ، فيما سجل سعر الذهب عيار 18  نحو  2713 جنيها للجرام.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو  3165 جنيها للجرام، بينما استقر  سعر الذهب عيار 24  عند  3617 جنيها للجرام.
وسجل  سعر الجنيه الذهب  نحو  25320 جنيها ، وعالميًا بلغ سعر الذهب 2430 دولارًا للأونصة.    وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2,413.50 دولار للأوقية،   بعد أن كان قد سجل مستوى قياسي عند 2.449.89 دولار يوم الاثنين.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بواقع 0.4% إلى 2,416.80 دولار.

 

أسعار الذهب المعاملات الفورية الذهب في المعاملات الفورية ذهب عيار 18