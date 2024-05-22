أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأربعاء 22 مايو 2024

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، بنحو 5 جنيهات، مقارنة بسعر إغلاق تعاملات مساء أمس .

وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2110 جنيها للجرام ، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2713 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3165 جنيها للجرام، بينما استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3617 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25320 جنيها ، وعالميًا بلغ سعر الذهب 2430 دولارًا للأونصة. وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2,413.50 دولار للأوقية، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسي عند 2.449.89 دولار يوم الاثنين.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بواقع 0.4% إلى 2,416.80 دولار.