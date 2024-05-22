مبابى حديث كل ميركاتو.. هل يبحث «الفتى» عن المال أم المجد والتاريخ؟

أثار إعلان الفرنسى كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، رحيله عن قلعة حديقة الأمراء، عبر فيديو نشره على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، ضجة فى عالم الساحرة المستديرة حول العالم، وانتشرت التقارير حول وجهته المقبلة، بعدما أصبح قبلة العاشقين لمتعة كرة القدم فى الآونة الأخيرة، فأصبح حديث كل ميركاتو فى الأعوام الأخيرة.

دائماً ما يكون لنجوم الساحرة المستديرة أهداف خارج المستطيل الأخضر كمثل التى يحرزها داخله، ومن أهمها تحديد مستقبله أهو قائم على جنى الأموال أم لحصد البطولات والجوائز جماعيةً كانت أم فردية، وهو يعتبر من أهم خطوات حياته الاحترافية مع كرة القدم،

وذلك ماينطبق على فتى باريس سان جيرمان كيليان مبابى، الذى تلقى جميع أنواع العروض، منها عروض مادية فى المنطقة العربية وبالتحديد الدورى السعودى "روشن"، ومنها العروض الاحترافية فى الدورى الإنجليزى، وكذلك التوجه نحو المجد والبطولات وفرص الجوائز الأكبر والتى تعتبر قبلتها الدورى الإسبانى.

مبابى يعلن الرحيل



وكانت بداية تلك الخطوة وتحديد المستقبل بدأت مع إعلان «مبابى» رحيله عن ناديه الفرنسى باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه لن يجدد عقده، بعد قضائه ٧ أعوام داخل صفوف الفريق الباريسى، بعد أن فشل معه فى المنافسات الأوروبية، وخرج خالى اليدين من أهم مشروع تسعى لتحقيقه الإدارة الباريسية تحت قيادة القطرى ناصر خليفة.



عروض الدورى السعودى



من اٌقوى العروض التى حصل عليها مبابى كانت من الدورى السعودى للمحترفين "روشن"، وكانت براتب قدره 200 مليون يورو في الموسم الواحد خلال الصيف الماضى، إلا أنه استبعد فكرة اللاعب فى الوقت الحالى خارج أوروبا.



كما أبدى كيليان مبابي عدم رغبته أبدا في خوض مفاوضات مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العامين الماضيين، بعدما تقدم له ليفربول ومانشستر يونايتد وعدة فرق فى البريميرليج، حسبما كشفت بعض التقارير الإنجليزية، التى أكدت على قوة العروض التى قُدمت له.

شخصية مبابى



ومن هنا بدأت تظهر شخصية النجم الفرنسى فى تحديد هدفه ووجهته، والتى تتوافق مع رغباته، بعدما أعطى وعدًا فى موسم 2022 لـ فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، باللعب فى صفوف النادى الملكى، والذى يعتبر من أهم أحلامه مع عالم الساحرة المستديرة.

مبابى إلى ريال مدريد



وهو ماظهر فى التقارير الإسبانية فى الوقت الحالى، عن اقتراب كليان مبابى بشكل قوى والأقرب للرسمى لصفوف فريق ريال مدريد مجاناً، رغم أن الراتب المقدم له مع الفريق الملكى سيكون أقل بكثير من الذى يحصل عليه حاليًا مع باريس سان جيرمان، وأقل مما عرضته قلعة "سانتياجو بيرنابيو" فى ٢٠٢٢، قبل أن يتراجع اللاعب ويجدد عقده مع النادى الباريسى.

وعلى أثره أظهرت بعض التقارير أن ريال مدريد، ستنتظر إلى ما بعد نهائى دورى أبطال أوروبا للإعلان رسميًا عن ضم المهاجم الفرنسى.



ومن المقرر أن يخوض ريال مدريد نهائى دورى أبطال أوروبا فى الأول من يونيو المقبل، أمام بوروسيا دورتموند الألمانى، على ملعب "ويمبلى" بلندن.