مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان اخران، بحادث مروري، اليوم الأربعاء، في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد ابو الليل مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من ادارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم تريلا بسياره نصف نقل في الكيلو 125 من العوينات اتجاه الداخلة ونتج عن الحادث اصابة شخصين ومصرع خمسة جميعهم عمال من محافظة الصعيد.

نتج عن الحادث اصابة عمرو خضر عبد اللطيف 40 عام من محافظة اسيوط بكسر بالفخذ الايمن، ومحمد اشرف محمو 20 عام من محافظة سوهاج اشتباه نزيف بالمخ وتوفي كلا من احمد علي احمد عثمان 28 عام من محافظة أسيوط، وحسن ابراهيم قاسم 24 عام من محافظة قنا، وياسين عمر سعداوي 23 عام من محافظة المنيا، ابو زيد علي احمد 17 عام من محافظة اسيوط، هشام عبد السلام احمد 34 عام من محافظة اسيوط.

وجرى نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الداخله وجاري تحرير محضر بالواقعة.