خبير عسكري: الاحتلال لم يحقق أي شيء من أهدافه من الحرب على غزة

قال اللواء محمد قشقوش، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث منذ السابع من أكتوبر، على أنه سيكسب الحرب من خلال القضاء على حركة حماس، واستعادة الرهائن، وهذا الأمر لم يتحقق على الإطلاق.

وتابع "قشقوش"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الطرف الذي يكسب الحرب، من الضروري أن يكسب أكبر عدد من الجولات في المعارك، بالتزامن مع تحقيق الهدف من الحرب، ودولة الاحتلال لم تحقق أي شيء من الأمور.

ولفت إلى أن البنية التحتية لحركة حماس تأثرت بصورة كبيرة من الحرب، ولكن القوى البشرية للحركة لم تتأثر بنفس الصورة، مضيفًا أن معركة رفح صعبة جدًا على دولة الاحتلال، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة، خلاف أن الدخول في هذه المعركة، قد يؤدي إلى قتل جميع الأسرى.

