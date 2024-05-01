جمهور الأهلي يحطم مقاعد ملعب برج العرب والإسماعيلي يرفض تحمل التلفيات

قامت جماهير النادي الأهلي بتحطيم عدد من المقاعد في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي التي اقيمت مساء اليوم ضمن الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات في الدوري بعد الهزيمة في الجولة الماضية من الزمالك.

وحطم جمهور الأهلي عددا من المقاعد في مدرجات استاد برج العرب خلال أحداث اللقاء.

وكشف مصدر بالنادي الإسماعيلي إن جمهور الأهلي حطم هذه المقاعد في المدرجات خلال احتفاله بالأهداف.

وأضاف المصدر أن إدارة ملعب برج العرب تطالب نادي الإسماعيلي بتحمل التلفيات، رغم أن جمهور الأهلي هو من حطم المقاعد.

وشدد المصدر على أن المباراة بتنظيم من نادي الإسماعيل ولكن من قام بالخطأ والخروج عن النص وتحطيم المقاعد هو جمهور الأهلي ويجب أن يتحمل ناديه المسئولية والتليفات.