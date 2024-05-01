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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جمهور الأهلي يحطم مقاعد ملعب برج العرب والإسماعيلي يرفض تحمل التلفيات

جمهور الأهلي يحطم
جمهور الأهلي يحطم المقاعد في برج العرب
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قامت جماهير النادي الأهلي بتحطيم عدد من المقاعد في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي التي اقيمت مساء اليوم ضمن الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات في الدوري بعد الهزيمة في الجولة الماضية من الزمالك.

وحطم جمهور الأهلي عددا من المقاعد في مدرجات استاد برج العرب خلال أحداث اللقاء.

وكشف مصدر بالنادي الإسماعيلي إن جمهور الأهلي حطم هذه المقاعد في المدرجات خلال احتفاله بالأهداف.

وأضاف المصدر أن إدارة ملعب برج العرب تطالب نادي الإسماعيلي بتحمل التلفيات، رغم أن جمهور الأهلي هو من حطم المقاعد.

وشدد المصدر على أن المباراة بتنظيم من نادي الإسماعيل ولكن من قام بالخطأ والخروج عن النص وتحطيم المقاعد هو جمهور الأهلي ويجب أن يتحمل ناديه المسئولية والتليفات.

جماهير النادي الأهلي مدرجات ملعب برج العرب الإسماعيلي