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الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مصطفى شوبير يواصل التألق ويحصد جائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
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حصد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

وقدم شوبير أداءً مميزًا للغاية، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز. 

وعاد الأهلي للمنافسات المحلية، بعد أن حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏

مصطفى شوبير مباراة الاهلي والاسماعيلي الدوري الممتاز