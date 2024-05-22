ضبط 138 قضية تسول وبائعين متجولين بالقاهرة

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بعدة حملات استهدفت جرائم التسول بنطاق المحافظة .

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (53 قضية تسول – 50 سايس بدون ترخيص – 35 بائع متجول)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الحملات لضبط المخالفات.

وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بقيام بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" واقتياده داخل سيارة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والده وعقب ذلك قاموا بتركه بمحافظة المنوفية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - مقيمان بنطاق محافظة المنوفية)، واعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بتحريض من (شريك والد المجنى عليه "محبوس على ذمة قضية") وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وإيصالات الأمانة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.