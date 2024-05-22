كشف ملابسات واقعة اختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم

كشفت اجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة إختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص) بقيام بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" بإقتياده داخل سيارة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والده وعقب ذلك قاموا بتركه بمحافظة المنوفية.

ضبط المتهمين



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - مقيمان بنطاق محافظة المنوفية)، وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بتحريض من (شريك والد المجنى عليه "محبوس على ذمة قضية") وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وإيصالات الأمانة ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.