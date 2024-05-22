حركة فتح تشيد بالاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية

قال القيادي في حركة "فتح" منير الجاغوب، إن فتح باب الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من تثبيت الحق الفلسطيني.

وأضاف الجاغوب - خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن الاعتراف من قبل ثلاث دول أوروبية (إيرلندا وإسبانيا والنرويج) بالدولة الفلسطينية جاء بسبب الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وكذا الدبلوماسية العربية وقوتها ودورها ومنطقها في طرح موضوع الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، مبينا أن هذا الاعتراف جزء من وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتعزيز لحقوقه.

وحول كيفية مساهمة اعتراف الدول الأوروبية الثلاث في تحصيل الحقوق الفلسطينية، قال إن هذا الاعتراف مهم على الصعيد الدولي، ومن شأنه أن يزيد عدد الدول التي من الممكن أن تعترف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وعن العقوبات التي فرضتها إسرائيل على الحكومة الفلسطينية بعد قرار الجنائية الدولية، أكد أنه يجب على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين أن تواجه الاحتلال بعقوبات مماثلة، وأن تجبر إسرائيل على الخضوع للقانون الدولي واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية.

