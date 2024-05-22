ندوات تثقيفية بمراكز شباب شمال سيناء بعنوان "القيادة التطوعية"

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية "القيادة التطوعية" بجميع مراكز الشباب المحافظة والتي تم تفيدها بمركزين مركز شباب الضاحيه ، ومركز شباب بئر العبد ، برعايه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعايه اللواء محمد عبد الفضيل شوشه ، محافظ شمال سيناء ، وتوجيهات ومتابعه ايهاب حسن عبدالوهاب ، مدير عام الشباب والرياضه بالمحافظة.

وأكد حسن عبدالوهاب ، أن مفهوم القيادة التطوعية يقصد به القيام بعملٍ يتطلب تقديم المساعدة والعون والجهد وتعدد القِوى في اتجاهٍ واحدٍ، ويسعى العمل التطوعي لخلق روحٍ إنسانيةٍ تعاونيةٍ بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة، وقد أطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله، فهو إرادة داخلية، وغلبة لسلطة الخير على جانب الشر، ودليل على ازدهارِ المجتمع، باعتبار العمل التطوعي من الجوانب الرئيسية في تنمية المجتمعات، حيث تنعكس آثار التطوع إيجابيًا على الفرد، وتودي إلى تعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، كما يتميز بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

واوضحت نيره عادل مدربة بمركز شباب الضاحية ، أن من أهم جوانب واساسيات الندوة التعرف على مفاهيم أساسية التطوع، أهمية العمل التطوعي والمكاسب المحققه، واجبات وحقوق المتطوع، مفهوم وأهمية القيادة التطوعية، اكتشاف العناصر القياديه، ملامح وسمات القائد التطوعي، فنون قياده العمل التطوعي، مبادئ ومهارات القياده في العمل التطوعي، إثر القيادة في بناء فرق العمل التطوعي.

وقالت إسراء إبراهيم المالح ، مدربه بمركز شباب بئر العبد ان الدورة التدربيه تهدف إلى التعرف على البنية الفكرية للعمل التطوعي ويساعد المتطوعين على الاستفادةِ من وقت فراغهم، وتحويله إلى نشاط تطوعي مفيد يتكسب مهارات جديدة أو يحسن المهارات التي يمتلكها، وتساهم الأنشطة التطوعية في المحافظة على تطور المجتمع، ويساهم في زيادة قدرة المتطوعين على التواصل الفعال مع الأفراد الآخرين.

الدورة التدريبية سوف تشمل موضوعات متنوعة منها تعريف الشباب بالعمل التطوعي ودور المتطوعين داخل مراكز الشباب في نشر ثقافة العمل التطوعي، وكيفية اختيار قادة فاعلين داخل مراكز الشباب ممثلين لأندية التطوع، والصفات والسمات الواجب توافرها في الشاب القائد.

يأتي هذا في إطار التنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للتطوع بالتعاون ومديرية الشباب والرياضة الممثلة في إدارة التنمية الشبابية تحت إشراف هناء الشريف منسق المشروع، ومتابعة محمود الشريف مدير الإدارة .