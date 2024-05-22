ضبط سيارتين محملتين بـ15 طن قمح بالبحيرة قبل تهريبها

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام بدءً من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، ويمنع نقل المحصول خارج المحافظة بدون تصريح.

وشددت نائب المحافظ، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة محمد عبدالعال، بالتنسيق مع مباحث التموين عن ضبط سيارتين مٌحملين بـ15 طن أقماح محلية بالرحمانية قبل تهريبها خارج المحافظة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توريد 208 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024 حيث تم توريد 208 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

وأشارت الى أن الدولة لا تدخر جهداً للاهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

تشكيل لجان لمتابعة أعمال توريد القمح المحلي

كما أشار محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.